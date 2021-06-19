Врач заявила о главном правиле поведения в жару

Врач заявила о главном правиле поведения в жару
Врач рассказала о главном правиле в жару. Фото: unsplash

По больше части это касается людей имеющих хронические заболевания.

Так, терапевт Татьяна Романенко в беседе с телеканалом «Звезда» рекомендует россиянам стараться придерживаться оптимального температурного режима и не выходить на улицу в жару .

Идеальным будет закончить дела до 11 часов утра.

Затем же, по словам медика, стоит находиться в хорошо проветриваемом и прохладном помещении. Позднее, когда жара перестанет быть такой изнурительной, можно пойти на прогулку. Это-то и является главным правилом.

По мнению Романенко, аномальная жара должна напомнить горожанам о необходимости носить головные уборы и важности головных уборов и носить одежду из легких материалов, обеспечивающих нормальный доступ тела к свежему воздуху.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Петербург надвигается аномальная жара. Довольно теплую погоду обещают в течение недели.

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