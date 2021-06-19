Из Пулково вовремя не вылетят шесть самолетов

Из Пулково вовремя не вылетят шесть самолетов
В Пулково задерживают рейсы. Фото: Baltphoto

В субботу, 19 июня, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются авиарейсы. Всего с вылетом опаздывают шесть самолетов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Шарджи, Сочи, Калининграда, Симферополя и Анапы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Задерживается рейс U6 657 до Симферополя. Рейс обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 11:50, однако время вылета сдвинули.

Также с опозданием вылетят пять рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии»: до Анапы, Сочи, Калининграда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что курительные комнаты в Пулково появятся уже к летнему сезону. Их будет по одной или две на каждую «стерильную» зону, пока что проект находится на стадии разработки. Пока что курить петербуржцы и гости города могут в 15 метрах от входа в аэропорт.

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