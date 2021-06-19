На проспекте Обуховской обороны не смогли разъехаться две легковушки

На проспекте Обуховской обороны не смогли разъехаться две легковушки
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Авария случилась в районе проспекта Обуховской обороны, 26. По словам очевидцев, столкнулись кроссовер и седан.

«В 22:00 на проспекте Обуховской Обороны у ресторана Невская Жемчужина столкнулись кроссовер и седан. Трамваи стоят, без пострадавших», — сообщили очевидцы.

В результате ДТП никто не пострадал, однако образовалась трамвайная пробка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Невском районе города произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

авария дтп невский район


 

Новости партнеров
Сборную Словакии эвакуировали из-за пожара в гостинице «Гранд Отель Европа»
Сборную Словакии эвакуировали из-за пожара в гостинице «Гранд Отель Европа»
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Черчесов прокомментировал проигрыш сборной на матче против Бельгии
Черчесов прокомментировал проигрыш сборной на матче против Бельгии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из горящей квартиры на Комендантском эвакуировали двух человек
В центре Гамалеи рассказали, при каких заболеваниях нельзя прививаться ...
В Петербурге тесты на коронавирус сдали более 43 тысяч человек
В парке Лесотехнической академии заметили очередного онаниста
Девять человек погибли при крушении самолета в Кузбассе
Ученые из США спрогнозировали окончание пандемии коронавируса
Гинцбург перечислил плюсы ревакцинации «Спутником Лайт»
Город спит: пробки в Петербурге оценивается в один балл