На проспекте Обуховской обороны не смогли разъехаться две легковушки

В Невском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Авария случилась в районе проспекта Обуховской обороны, 26. По словам очевидцев, столкнулись кроссовер и седан.

«В 22:00 на проспекте Обуховской Обороны у ресторана Невская Жемчужина столкнулись кроссовер и седан. Трамваи стоят, без пострадавших», — сообщили очевидцы.

В результате ДТП никто не пострадал, однако образовалась трамвайная пробка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Невском районе города произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».