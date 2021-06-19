Город спит: пробки в Петербурге оценивается в один балл

Дороги Петербурга в субботу утром почти свободны от пробок.

Видимо, жители Северной столицы отсыпаются после рабочей недели. Пробки оцениваются в один балл. Об этом сообщается 19 июня. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на трассах города почти нет «красных» участков.

Немного затруднено движение в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. В частности, водители стоят в пробках на Садовой улице, набережной Обводного канала, на Лиговском, Невском и Суворовском проспектах.

В 13:00 дорожная ситуация может измениться. Пробки могут достигнуть 3 баллов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вернуться домой после работы быстро у автолюбителей не получится, город стоит в пробках из-за плохой погоды. Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», во вторник вечером, 29 декабря, загруженность дорог оценивается в восемь баллов.