Гинцбург перечислил плюсы ревакцинации «Спутником Лайт»

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник лайт». Фото: sputnikvaccine.com/rus

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник лайт». Фото: sputnikvaccine.com/rus

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что «Спутник Лайт» подходит для того, чтобы поднять уровень антител до величины, защищающей от всех циркулирующих штаммов.

«Ревакцинацию «Спутником V» можно делать. Никаких проблем абсолютно нет. В настоящее время зарегистрирован так называемый однокомпонентный вариант вакцины — «Спутник Лайт», — цитирует его РИА «Новости».

«Спутник Лайт» представляет собой однокомпонентную вакцину, первую дозу «Спутника V». Она создает иммунитет к коронавирусу и формирует иммунный ответ на 28-й день после введения препарата.

Однокомпонентную вакцину от Центра имени Гамалеи зарегистрировали в РФ в начале мая. Она будет ориентирована на внешние рынки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге не зарегистрировали ни одной тяжелой реакции на вакцину.