Иммунолог оценил шансы умереть без вакцинации от ковида

Иммунолог оценил шансы умереть без вакцинации от ковида
Коронавирус. Фото: pixabay

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что без прививки заболевший коронавирусом человек может умереть с вероятностью 1 к 30.

Он отметил, что после прививки шансы умереть от ковида равны нулю, так как она позволит избежать тяжелого течения заболевания, сообщает «URA.RU».

С начала пандемии в России выявлено 5 299 215 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 128 911 летальных исходов, выздоровели 4 861 343 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавирусной инфекции. За минувшие сутки обследование на коронавирус прошли 43336 человек.

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