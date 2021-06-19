Иммунолог оценил шансы умереть без вакцинации от ковида

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что без прививки заболевший коронавирусом человек может умереть с вероятностью 1 к 30.

Он отметил, что после прививки шансы умереть от ковида равны нулю, так как она позволит избежать тяжелого течения заболевания, сообщает «URA.RU».

С начала пандемии в России выявлено 5 299 215 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 128 911 летальных исходов, выздоровели 4 861 343 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавирусной инфекции. За минувшие сутки обследование на коронавирус прошли 43336 человек.