После крушения самолета в Кузбассе возбуждено уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после крушения самолета L-410 в Кузбассе.

Дело заведено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщили в Следственном комитете РФ.

В Кузбассе потерпел крушение самолет Л-410. В результате происшествия погибли девять человек, сообщает ТАСС.

Всего на борту самолета находились 17 парашютистов, в том числе два экипажа.

Инцидент произошел утром 19 мая. Самолет Л-410 потерпел крушение районе села Журавлево в Кемеровской области. По данным прокуратуры, пилот воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей, при снижении самолет столкнулся с лесным массивом. L-410 принадлежал ДОСААФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, вылет был назначен на 5:45, самолет должен был приземлиться в аэропорту Сочи в 6:17-6:30. Однако вылет перенесли на 6:40.