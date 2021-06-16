Вылетевший из Петербурга самолет 20 минут не мог приземлиться в Сочи, а после улетел в Краснодар

Пассажирский самолет, который направлялся из Петербурга в Сочи, приземлился в Краснодаре. Воздушное судно кружило над аэропортом 20 минут.

Об этом стало известно в среду, 16 июня. Речь идет о рейсе U6 547 авиакомпании Уральские Авиалинии. Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, вылет был назначен на 5:45, самолет должен был приземлиться в аэропорту Сочи в 6:17-6:30. Однако вылет перенесли на 6:40.

Как рассказали пассажиры рейса Петербург-Сочи Gazeta.SPb.ru, воздушное судно кружило над местом прилета 20 минут, после чего было направлено в Краснодар.

Пассажиры утверждают, что в конечной точке они находились около 40 минут, выдали воду, из самолета не выпускали. На борту находились маленькие дети.

«В Сочи не сесть, так как очередь из самолетов», — объяснили пассажиры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду, 16 июня, в петербургском аэропорту Пулково задерживается один рейс. Задержали рейс F7 8802 до столицы России.