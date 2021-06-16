В аэропорту Пулково 16 июня задержан один рейс

В среду, 16 июня, в петербургском аэропорту Пулково задерживается один рейс.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолет до Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Задерживается рейс F7 8802 до столицы России. Рейс обслуживает авиакомпания Ай Флай

Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 3:50, однако время вылета сдвинули.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с опозданием вылетит рейс UT 263 до Грозного. Туда полетит самолет авиакомпании «ЮТэйр». Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 11:30, но это произойдет не раньше 13:50.