В аэропорту Пулково 15 июня задержали семь рейсов

Во вторник, 15 июня, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние и международные рейсы. Всего с вылетом опаздывают семь самолетов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Кирова, Грозного, Симферополя, Оша, Москвы, Сочи. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс 7R 293 до Кирова. Рейс обслуживает авиакомпания «РусЛайн». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 7:30, однако время вылета сдвинули.

Далее с опозданием вылетит рейс UT 263 до Грозного. Туда полетит самолет авиакомпании «ЮТэйр». Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 11:30, но это произойдет не раньше 13:50.

Также задерживают рейс U6 511 до Симферополя. Его обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Самолет должен был улететь в 12:45, но посадка завершится только в 16:30.

Следом задерживаются четыре рейса авиакомпании «Уральские авиалинии».

Вылет рейса U6 2733 до города Ош в Киргизии перенесли с 15:10 на половину шестого.

В Пулково отложили вылет двух рейсов до Москвы. Вылет первого ожидался в 16:00, но был задержан на 20 минут. Второй должен был вылететь в 17:45, но теперь улетит не раньше 18:10.

Еще в аэропорту задерживается рейс до U6 027 до Сочи. Самолет должен был улететь в 19:10, но сейчас отправление назначено на половину девятого вечера.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково откроют курилки в ближайшие месяцы.