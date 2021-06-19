Власти Кузбасса уточнили число погибших при крушении самолета

Власти Кузбасса уточнили число погибших при крушении самолета
Самолет потерпел крушение. Фото: pixabay

Власти Кемеровской области опровергли информацию о девяти погибших в результате крушения самолета L-410.

В администрации правительства Кузбаса сообщили, что в результате происшествия погибли четыре человека, еще 15 травмированы.

Отмечается, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии, 11 — в средней степени тяжести.

В Кузбассе потерпел крушение самолет Л-410. Изначально сообщалось о девяти погибших.

Всего на борту самолета находились 17 парашютистов, в том числе два экипажа.

Инцидент произошел утром 19 мая. Самолет Л-410 потерпел крушение районе села Журавлево в Кемеровской области. По данным прокуратуры, пилот воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей, при снижении самолет столкнулся с лесным массивом. L-410 принадлежал ДОСААФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, вылет был назначен на 5:45, самолет должен был приземлиться в аэропорту Сочи в 6:17-6:30. Однако вылет перенесли на 6:40.

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