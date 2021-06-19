Житель Выборга выбросил пистолет, чтобы не застрелить жену при разводе

В Ленинградской области выясняются обстоятельства необычного инцидента. Житель Выборга рассказал полицейским, что боялся случайно воспользоваться оружием после развода.

Все произошло в пятницу, 18 июня, в Выборге. В отдел полиции обратился 46-летний житель Выборга, который попросил зафиксировать факт утраты осенью 2018 года оружия Grand Power Т12.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, заявитель признался, что тогда, направляясь в Петербург, он остановился на дамбе в районе выезда их Кронштадта и выкинул пистолет с моста в воду, поскольку в тот момент шел бракоразводный процесс с женой и он боялся воспользоваться оружием.

По данному факту проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина совершал разбои с игрушечным пистолетом. Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой».