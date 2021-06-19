В Петербурге 20 июня воздух прогреется до + 32 градусов

В Петербурге 20 июня воздух прогреется до + 32 градусов
Погода в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В Петербурге в воскресенье, 20 июня, ожидается переменная облачность.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра осадков не ожидается. Ветер ночью будет дуть юго-западный, днем умеренный.

Ночью похолодает, столбик термометра опустится до +18…+20 градусов. Днем будет жарко, воздух прогреется до +30…+32 градусов. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем – слабо понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ширный антициклон окончательно разогнал облака в небе над Петербургом. Сегодня в городе будет тепло и сухо. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

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