В Петербурге 20 июня воздух прогреется до + 32 градусов

В Петербурге в воскресенье, 20 июня, ожидается переменная облачность.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра осадков не ожидается. Ветер ночью будет дуть юго-западный, днем умеренный.

Ночью похолодает, столбик термометра опустится до +18…+20 градусов. Днем будет жарко, воздух прогреется до +30…+32 градусов. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем – слабо понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ширный антициклон окончательно разогнал облака в небе над Петербургом. Сегодня в городе будет тепло и сухо. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.