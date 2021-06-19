Жителей Ленобласти предупредили о жаре до +36 градусов

Грозы и жара ждут жителей Ленобласти в ближайшее время. Фото: pixabay.com

Грозы и жара ждут жителей Ленобласти в ближайшее время. Фото: pixabay.com

Во вторник, 22 июня, в Ленинградской области ожидается сильная жара. Об этом предупреждает МЧС.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем температура воздуха может прогреться до +36 градусов. В период с 20 по 22 июня спасатели будут активнее наблюдать за ситуацией на водоемах региона, на транспорте и в лесах. Днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

В ночное время суток столбики термометров покажут +17…+22 градуса.

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