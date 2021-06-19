Зараженный COVID сбежал ночью из больницы в Луге

Зараженный COVID сбежал ночью из больницы в Луге
Мужчина покинул медучреждение, выйдя на улицу через приёмный покой. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В Лужском районе Ленобласти из больницы сбежал пациент, зараженный коронавирусом.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 19 июня, в Лужской межрайонной больнице. Утром в дежурную часть обратился сотрудник медучреждения. Он заявил, что ночью через приемный покой сбежал 44-летний житель Луги. У пациента выявили COVID-19, при этом патологий при КТ выявлено не было.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, работает больной в «Спецтрансе». Правоохранители начали розыск беглеца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одном побеге. Пациент с подозрением на COVID-19 сбежал из больницы в Петербурге. Мужчина находился в больнице Святого Георгия по причине контакта с пациентом, у которого коронавирус был выявлен.

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