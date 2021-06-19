В Петербурге собрались 5-балльные пробки

В Петербурге сегодня днем заторы на дорогах достигли 5 баллов. Петербургские водители стоят в пробках.

В субботу, 19 июня движение транспортных средств затруднено на КАД и ЗСД.

Согласно данным сервиса «Яндекс.карты», автомобильные заторы образовались в Невском районе города по Народной улице от Дальневосточного проспекта в сторону КАД.

Водителя стоят в пробке на участке КАД от Большого Обуховского моста до Ленинградской улицы и Приморском шоссе – от улицы Савушкина до Коннолахтинского проспекта. Также Движение затруднено по Садовой улице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге сегодня утром заторы на дорогах достигли 5 баллов. Горожане проводят начало рабочей недели в пробках.