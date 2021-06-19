В Петербурге собрались 5-балльные пробки

В Петербурге собрались 5-балльные пробки
Дорожная ситуация на 14:50. Фото: скриншот ЯндексПробки

В Петербурге сегодня днем заторы на дорогах достигли 5 баллов. Петербургские водители стоят в пробках.

В субботу, 19 июня движение транспортных средств затруднено на КАД и ЗСД.

Согласно данным сервиса «Яндекс.карты», автомобильные заторы образовались в Невском районе города по Народной улице от Дальневосточного проспекта в сторону КАД.

Водителя стоят в пробке на участке КАД от Большого Обуховского моста до Ленинградской улицы и Приморском шоссе – от улицы Савушкина до Коннолахтинского проспекта. Также Движение затруднено по Садовой улице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге сегодня утром заторы на дорогах достигли 5 баллов. Горожане проводят начало рабочей недели в пробках.

дорожная ситуация заторы пробки


 

Новости партнеров
Сборную Словакии эвакуировали из-за пожара в гостинице «Гранд Отель Европа»
Сборную Словакии эвакуировали из-за пожара в гостинице «Гранд Отель Европа»
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Черчесов прокомментировал проигрыш сборной на матче против Бельгии
Черчесов прокомментировал проигрыш сборной на матче против Бельгии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Авиакомпании могут начать требовать у пассажиров сертификат о вакцинации
Петербург побил температурный рекорд 116-летней давности
Путин заявил, что лучше привиться от COVID, чем болеть
Путин поручил запустить специальную реабилитацию для переболевших COVID за ...
В Ленобласти продолжает расти количество занятых коек для ковид-пациентов
В Красносельском районе полностью сгорел строящийся дом
В Петербурге собрались 5-балльные пробки
Зараженный COVID сбежал ночью из больницы в Луге