Петербург побил температурный рекорд 116-летней давности

В субботу, 19 июня, в Северной столице зафиксировали первый летний рекорд по максимальной температуре воздуха.

В 16 часов воздух прогрелся до +29,9 градусов. это на 0,1 градуса выше прежнего рекорда дня, который был зафиксирован 116 лет назад.

Самая высокая за всю историю наблюдений температура в этот день была установлена в 1905 году и составляла плюс 29,8 градуса.

Точное значение нового температурного максимума станет известно после 21 часа, когда показания снимут с максимальных термометров.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра осадков не ожидается. Ветер ночью будет дуть юго-западный, днем умеренный.

Ночью похолодает, столбик термометра опустится до +18…+20 градусов. Днем будет жарко, воздух прогреется до +30…+32 градусов. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем – слабо понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ширный антициклон окончательно разогнал облака в небе над Петербургом. Сегодня в городе будет тепло и сухо. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.