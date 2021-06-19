Авиакомпании могут начать требовать у пассажиров сертификат о вакцинации

Авиакомпании могут начать требовать у пассажиров сертификат о вакцинации
Информация о вакцинации пассажиров должна браться с портала госуслуг. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Минтранс обратился к российским авиакомпаниям с требованием обеспечить привитым пассажирам возможность авторизоваться по сертификату о вакцинации от COVID-19 на своих онлайн-площадках по продаже билетов.

Поручение о верификации пассажиров по сертификату о прививке дала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Соответствующие данные должны браться с портала госуслуг.

Как сообщил РБК со ссылкой на официальное письмо, такое правило может быть распространено на все виды транспорта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле высказались о возобновлении авиасообщения России с Турцией.

Напомним, Россия с 15 апреля из-за сложной эпидемиологической ситуации ограничила авиасообщение с Турцией. В конце мая оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил о продлении ограничений до 21 июня.

вакцинация от коронавируса Минтранс РФ Россия


 

Новости партнеров
Сборную Словакии эвакуировали из-за пожара в гостинице «Гранд Отель Европа»
Сборную Словакии эвакуировали из-за пожара в гостинице «Гранд Отель Европа»
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Черчесов прокомментировал проигрыш сборной на матче против Бельгии
Черчесов прокомментировал проигрыш сборной на матче против Бельгии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Авиакомпании могут начать требовать у пассажиров сертификат о вакцинации
Петербург побил температурный рекорд 116-летней давности
Путин заявил, что лучше привиться от COVID, чем болеть
Путин поручил запустить специальную реабилитацию для переболевших COVID за ...
В Ленобласти продолжает расти количество занятых коек для ковид-пациентов
В Красносельском районе полностью сгорел строящийся дом
В Петербурге собрались 5-балльные пробки
Зараженный COVID сбежал ночью из больницы в Луге