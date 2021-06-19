Авиакомпании могут начать требовать у пассажиров сертификат о вакцинации

Информация о вакцинации пассажиров должна браться с портала госуслуг. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Информация о вакцинации пассажиров должна браться с портала госуслуг. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Минтранс обратился к российским авиакомпаниям с требованием обеспечить привитым пассажирам возможность авторизоваться по сертификату о вакцинации от COVID-19 на своих онлайн-площадках по продаже билетов.

Поручение о верификации пассажиров по сертификату о прививке дала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Соответствующие данные должны браться с портала госуслуг.

Как сообщил РБК со ссылкой на официальное письмо, такое правило может быть распространено на все виды транспорта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле высказались о возобновлении авиасообщения России с Турцией.

Напомним, Россия с 15 апреля из-за сложной эпидемиологической ситуации ограничила авиасообщение с Турцией. В конце мая оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил о продлении ограничений до 21 июня.