В Кремле высказались о возобновлении авиасообщения России с Турцией

Вопрос возобновления авиасообщения с Турцией находится в компетенции правительства. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом стало известно в пятницу, 18 июня. По его словам, следует обратиться за комментарием относительно возможного возобновления перелетов в штаб правительства.

Напомним, Россия с 15 апреля из-за сложной эпидемиологической ситуации ограничила авиасообщение с Турцией. В конце мая оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил о продлении ограничений до 21 июня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что представители туристического бизнеса Турции не рассчитывают на восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время. Это может произойти не раньше середины июля – августа и даже в сентябре.