В Ломоносовском районе полыхают заброшенные автомастерские

В Ломоносовском районе разгорелся крупный пожар. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

В Ломоносовском районе разгорелся крупный пожар. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

В Ломоносовском районе Ленобласти произошел крупный пожар. По предварительным данным, горят заброшенные автомастерские.

Возгорание случилось сегодня, 19 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По ловам очевидцев, огонь охватил помещения заброшенных мастерских, в небо поднялся столб черного дыма, ощущается едкий запах.

О пострадавших информация пока не поступала, на место выехали спасатели. Причина появления огня выясняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар охватил коммуналку на проспекте Тореза. В двухкомнатной комнатной отдельной квартире, выгорела комната площадью 15 квадратных метров.