Пожар охватил коммуналку на проспекте Тореза

Пожар охватил коммуналку на проспекте Тореза
Квартира загорелась на проспекте Тореза. Фото: скриншот google/maps

В Выборгском районе Петербурга произошел квартирный пожар. Огонь разгорелся в коммуналке.

Возгорание случилось сегодня, 19 июня, в доме №28 по проспекту Тореза. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 16:51. К месту происшествия оперативно выехали 10 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в двухкомнатной комнатной отдельной квартире, выгорела комната площадью 15 квадратных метров.

К 17:18 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что десять спасателей тушили полыхающий балкон в Толубеевском проезде.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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