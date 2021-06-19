Пожар охватил коммуналку на проспекте Тореза

В Выборгском районе Петербурга произошел квартирный пожар. Огонь разгорелся в коммуналке.

Возгорание случилось сегодня, 19 июня, в доме №28 по проспекту Тореза. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 16:51. К месту происшествия оперативно выехали 10 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в двухкомнатной комнатной отдельной квартире, выгорела комната площадью 15 квадратных метров.

К 17:18 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что десять спасателей тушили полыхающий балкон в Толубеевском проезде.