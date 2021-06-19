Десять спасателей тушили полыхающий балкон в Толубеевском проезде

Десять спасателей тушили полыхающий балкон в Толубеевском проезде
Спасатели оперативно справились с огнем. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар на балконе жилого дома. С огнем боролись 10 спасателей.

Возгорание случилось сегодня, 19 июня, по адресу поселок Парголово, Толубеевский проезд, 14. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 14:25. К месту происшествия оперативно выехали 10 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в однокомнатной квартире на балконе третьего этажа происходило горение обстановки на площади 1,5 квадратных метра. К 14:47 огонь ликвидировали.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что восемь спасателей тушили горящую иномарку у «Международной».

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу пожар спасатели


 

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