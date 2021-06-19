Восемь спасателей тушили полыхающую иномарку у «Международной»

Во Фрунзенском районе Петербурга загорелся легковой автомобиль. С огнем боролись 8 спасателей.

Возгорание случилось сегодня, 19 июня, на Бухарестской улице, напротив станции метро «Международная». В 12:13 в дежурную часть поступило сообщение о ЧП. К месту происшествия оперативно были направлены восемь спасателей на двухспецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в автомобиле «Хендай» выгорел отсек двигателя. В 12:23 пожар ликвидировали.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина погиб при пожаре в Подпорожском районе.