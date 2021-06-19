Восемь спасателей тушили полыхающую иномарку у «Международной»

Восемь спасателей тушили полыхающую иномарку у &#171;Международной&#187;
Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Во Фрунзенском районе Петербурга загорелся легковой автомобиль. С огнем боролись 8 спасателей.

Возгорание случилось сегодня, 19 июня, на Бухарестской улице, напротив станции метро «Международная». В 12:13 в дежурную часть поступило сообщение о ЧП. К месту происшествия оперативно были направлены восемь спасателей на двухспецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в автомобиле «Хендай» выгорел отсек двигателя. В 12:23 пожар ликвидировали.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина погиб при пожаре в Подпорожском районе.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Сборную Словакии эвакуировали из-за пожара в гостинице «Гранд Отель Европа»
Сборную Словакии эвакуировали из-за пожара в гостинице «Гранд Отель Европа»
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Черчесов прокомментировал проигрыш сборной на матче против Бельгии
Черчесов прокомментировал проигрыш сборной на матче против Бельгии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Певицу МакSим подключили к ИВЛ ввели в кому
Житель Выборга выбросил пистолет, чтобы не застрелить жену при разводе
В Иране разбился вертолет с избирательными урнами
Иммунолог оценил вероятность летального исхода от коронавируса для непривитых
Молдавия получила еще одну партию «Спутника V»
Греция продлила разрешение на въезд для граждан России до 26 июня
Грузовик перевернулся после ДТП с легковушкой на Колтушском шоссе, есть ...
В Ленобласти еще 114 человек заболели коронавирусом