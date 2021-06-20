Эксперт назвал продукт, с которым опасно сочетать кофе

Эксперт назвал продукт, с которым опасно сочетать кофе
Кофе лучше пить минимум за полчаса до еды и спустя час после еды. Фото: pixabay

Павел Исанбаев, специалист по снижению веса клиники «Борменталь» в Челябинске, рассказал, что сочетать кофе со сладостями крайне вредно для организма.

Кофе содержит антинутриенты — вещества, которые препятствуют усвоению мироэлементов, витаминов из пищи. Таким образом, этот напиток лучше употреблять между приемами пищи.

«Если речь идет о кофе со сладким, то уровень глюкозы повышается чрезмерно, а затем резко падает. Может возникнуть гипогликемия; она проявляется такими симптомами как слабость, головокружение, холодный липкий пот, сонливость», — цитирует эксперта РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам диетолога, которые приводит радио Sputnik, пить кофе по утрам — не самая лучшая привычка. Она объяснила, что напиток не позволяет усвоиться полезным веществам, поступающим в организм с пищей.

зож кофе эксперт


 

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