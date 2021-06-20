Путин: темпы вакцинации необходимо наращивать

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть все возможности для наращивания темпов вакцинации.

Он отметил, что сейчас важно сосредоточиться на борьбе с ковидом.Путин также добавил, что Россия продолжает разрабатывать новые вакцины, сообщает РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 5 299 215 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 128 911 летальных исходов, выздоровели 4 861 343 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что вероятность того, что в Петербурге могут ввести обязательную вакцинацию есть, однако он надеется, что этого не произойдет.