Астероид размером с два футбольных поля приблизится к Земле

К Земле 25 июня приблизится астероид, размеры которого можно сравнить с размером двух футбольных полей.

По данным центра исследований объектов околоземного пространства (CNEOS) NASA, в ближайшей к Земле точке космический объект будет находиться от нашей планеты примерно в 5,8 млн км, на расстоянии в более чем в 15 раз превышающем расстояние от Земли до Луны.

Астероид носит название 441987 (2010 NY65).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала том, что на Землю может упасть астероид. Столкновение с космическим объектом размером с холодильник планете прогнозируют в начале ноября. О том, что на землю может упасть астероид за день до президентских выборов в США, сообщает американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.