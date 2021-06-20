Очевидцы заметили тело без признаков жизни на Октябрьской набережной

На берегу как всегда многолюдно. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

На берегу как всегда многолюдно. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Вечером 19 июня очевидцы обнаружили тело на Октябрьской набережной в Петербурге. На место прибыла полиция.

«Октябрьская наб.82.На берегу утопленник, судя по внешним признакам в воде находился несколько дней. Присутствует запах разложения. Машина полиции стоит охраняет. На берегу как всегда многолюдно», — сообщили очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Причины смерти устанавливаются. Проводится проверка. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у Кантемировского моста из воды достали труп с татуировками. Погибшему 40-50 лет, нормального телосложения, рост 175 см, одет в плавки.