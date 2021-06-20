Пострадавшие и семьи погибших при крушении самолёта в Кузбассе получат матпомощь

Семьи погибших и пострадавшим в результате падения самолёта L-410 в Кузбассе получат материальную помощь.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области.

«Материальная помощь будет оказана и семьям погибших, и пострадавшим», — говорится в сообщении. Размер выплат пока не называется.

В Кузбассе потерпел крушение самолет Л-410. Инцидент произошел утром 19 мая. Самолет Л-410 потерпел крушение районе села Журавлево в Кемеровской области. По данным прокуратуры, пилот воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей, при снижении самолет столкнулся с лесным массивом. L-410 принадлежал ДОСААФ. Погибли четыре человека, еще 17 пострадали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, вылет был назначен на 5:45, самолет должен был приземлиться в аэропорту Сочи в 6:17-6:30. Однако вылет перенесли на 6:40.