Пострадавшие и семьи погибших при крушении самолёта в Кузбассе получат матпомощь

Пострадавшие и семьи погибших при крушении самолёта в Кузбассе получат матпомощь
Самолет потерпел крушение. Фото: pixabay

Семьи погибших и пострадавшим в результате падения самолёта L-410 в Кузбассе получат материальную помощь.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области.

«Материальная помощь будет оказана и семьям погибших, и пострадавшим», — говорится в сообщении. Размер выплат пока не называется.

В Кузбассе потерпел крушение самолет Л-410. Инцидент произошел утром 19 мая. Самолет Л-410 потерпел крушение районе села Журавлево в Кемеровской области. По данным прокуратуры, пилот воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей, при снижении самолет столкнулся с лесным массивом. L-410 принадлежал ДОСААФ. Погибли четыре человека, еще 17 пострадали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, вылет был назначен на 5:45, самолет должен был приземлиться в аэропорту Сочи в 6:17-6:30. Однако вылет перенесли на 6:40.

крушение самолета кузбасс самолет


 

Новости партнеров
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Черчесов прокомментировал проигрыш сборной на матче против Бельгии
Черчесов прокомментировал проигрыш сборной на матче против Бельгии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге 20 июня ожидается до 33 градусов жары
В Мурино каршеринг повис на заборе
В центре Гамалеи предупредили вакцинированных от коронавируса об опасности ...
Во Всеволожском районе среди ночи сгорела легковушка
На Московском проспекте загорелось кафе
В Колпино девять спасателей тушили однушку
В Приморском районе дотла сгорела иномарка
Пострадавшие и семьи погибших при крушении самолёта в Кузбассе получат матпомощь