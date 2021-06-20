В Канаде пять человек пострадали в результате стрельбы на дне рождения ребенка

В Канаде пять человек пострадали в результате стрельбы на дне рождения ребенка
Произошла стрельба. Фото: pixabay.com

В канадском городе Торонто на дне рождения ребенка произошла стрельба.

В результате происшествия пострадали как минимум пять человек, сообщает телеканал Global News со ссылкой на официальных лиц.

Отмечается, что ранения получили трое детей и двое взрослых. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Причины стрельбы выясняются. Полиция разыскивает подозреваемых, которые устроили стрельбу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Калининском районе города между двумя компаньонами произошел конфликт, в результате которого один из них уехал в больницу с пулевым ранением.

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