Подросток получил поражение легких из-за вейпа

В Москве 17-летний подросток получил поражение легких, причиной которого стал вейп.

У молодого человека появилась тяжелая дыхательная недостаточность.

«Врачам Морозовской больницы удалось вовремя распознать тревожные симптомы и одними из первых в России поставить подростку диагноз «EVALI», — сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

Этот диагноз означает легочное повреждение, ассоциированное с электронными сигаретами и продуктами вейпинга.

Он употреблял вейп последние полтора месяца. Последние две недели у него нарастали одышка и кашель, повышалась температура, усиливались рвота и боль в животе. Подросток похудел на 10 кг за две-три недели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутаты приняли закон о вейпах и кальянах. На всю никтотиносодержащую продукцию будут распространены требования и ограничения к табачной продукции и соответствующая административная ответственность.