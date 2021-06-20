Водитель без прав сбил насмерть велосипедистку в Парголово

Водитель без прав сбил насмерть велосипедистку в Парголово
Участниками аварии стали автомобилист и велосипедистка. Фото: pixabay

В Выборгском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием велосипедистки. Травмы, полученные последней, оказались несовместимы с жизнью.

Трагический инцидент произошел в субботу, 19 июня, около 18:30 у дома № 362 по Выборгскому шоссе в районе развязки с КАД. Лишенный водительских прав 33-летний безработный, находясь за рулем Honda Accord, совершил наезд на движущуюся в попутном направлении на велосипеде 34-летнюю девушку.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мусоровоз задавил человека в Гатчинском районе, возбуждено уголовное дело.

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