Мусоровоз задавил человека в Гатчинском районе, возбуждено дело

В Гатчинском районе Ленобласти мусоровоз сбил пешехода и опрокинулся. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия случилась в субботу, 19 июня, на 24-м километре дороги «Красное село — Гатчина — Павловск». 33-летний водитель мусоровоза Volvo VL3CVK потерял управление, выехал на обочину и сбил пешехода. После этого машина вылетела в кювет и опрокинулась.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, дело возбудили по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Водителя мусоровоза опросили и обязали явкой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Московском шоссе легковушка оказалась под самосвалом. Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние.