Сбитая на Митрофаньевском шоссе женщина находится в реанимации

Сбитая на Митрофаньевском шоссе женщина находится в реанимации
Место ДТП на Митрофаньевском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

В субботу, 19 июня, автомобилист сбил женщину на пешеходном переходе на пересечении Малой Митрофаньевской улицы и Митрофаньевского шоссе. Пострадавшая находится в реанимации.

Об этом стало известно в воскресенье, 20 июня. Сейчас петербурженка находится в тяжелом состоянии в одной из городских больниц.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, у неё диагностированы черепно-мозговая травма, перелом свода черепа, закрытая травма грудной клетки и ушиб лёгкого.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель красного Suzuki SX4 сбил пешехода и протаранил дорожное ограждение на Митрофаньевском шоссе.

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