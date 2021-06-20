Петербуржцев предупредили о жаре выше +35 во вторник

В Петербурге и Ленобласти до 24 июня ожидается аномальная жара.

Температура воздуха будет выше нормы на 7–10 градусов. В ГУ МЧС предупредили, что температура воздуха 20 июня достигнет +33 градусов, а во вторник, 22 июня, превысит +35 градусов.

В городе сохраняется четвертый класс пожароопасности.

В МЧС призвали по возможности оставаться дома с11:00 до 17:00, а также носить легкую хлопковую одежду.

Во вторник, 22 июня, в Ленинградской области ожидается сильная жара. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем температура воздуха может прогреться до +36 градусов. В период с 20 по 22 июня спасатели будут активнее наблюдать за ситуацией на водоемах региона, на транспорте и в лесах. Днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ширный антициклон окончательно разогнал облака в небе над Петербургом. Сегодня в городе будет тепло и сухо. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.