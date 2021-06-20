Погиб сын советской рок-звезды Александра Башлачева

Скончался сын советского музыканта и поэта Александра Башлачева. Его не стало на 33-м году жизни в Москве.

Об этом стало известно сегодня, 20 июня. Тело Егора Башлачева было обнаружено накануне около 18 часов под окнами дома на улице Чаплыгина, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Погибший имел вторую группу инвалидности и состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Правоохранители начали проверку по факту случившегося.

Александр Башлачев был одним из самых известных представителей андеграунда в СССР. Через полгода после его смерти родился Егор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 20 июня стало известно о смерти главы Общественного телевидения России Анатолия Лысенко. Он скончался после продолжительной болезни.