Умер глава Общественного телевидения России Анатолий Лысенко

Анатолий Лысенко скончался в возрасте 84 лет. Фото: скриншот видео YouTube

Анатолий Лысенко скончался в возрасте 84 лет. Фото: скриншот видео YouTube

Скончался известный тележурналист и гендиректор канала «Общественное телевидение России» Анатолий Лысенко. Ему было 84 года.

Об этом стало известно в воскресенье, 20 июня. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя гендиректора ОТР Александра Пономарева, Лысенко умер после продолжительной болезни несколько часов назад.

О времени прощания и похорон будет известно позднее.

Анатолий Лысенко стал работать на телевидении еще в 1950-е. Он руководил программой «Взгляд», участвовал в создании телеканала «ТВ Центр». Именно он предложил Владиславу Листьеву идею программы «Поле чудес». С 2012 года возглавлял АНО «Общественное телевидение России».

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