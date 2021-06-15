Скончался петербургский летчик-космонавт Владимир Шаталов

Скончался петербургский летчик-космонавт Владимир Шаталов
Скончался летчик-космонавт Владимир Шаталов. Фото: "Роскосмос"

15 июня в возрасте 93-х лет ушел из жизни петербургский летчик-космонавт Владимир Шаталов. Об этом сообщается на сайте Государственной корпорации «Роскосмос».

Сегодня, 15 июня 2021 года, на 94-м году жизни умер Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Советского Союза Владимир Шаталов.

Причины, по которой скончался Владимир Шаталов, не называется.

На сайте «Роскосмоса» опубликовано сообщение, в котором корпорация соболезнует родственникам умершего.

«Госкорпорация «Роскосмос» соболезнует родным и близким Владимира Шаталова. Вечная память!»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Народный артист России Валерий Лонской умер в возрасте 80 лет.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что Заслуженный артист России Сергей Урываев умер на 74-м году жизни.

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