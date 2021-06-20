В Петербурге увеличили число пригородных поездов

В Северной столице увеличили число пригородных поездов в Выборгском направлении из-за большого спроса.
Об этом сообщает РЖД. Так в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» «ВКонтакте» выложили видео с большой очередью при входе в поезд. Это говорит о том, что в жаркую погоду всё больше народу хочет отправиться в область. Запись с видео посмотрели более ста тысяч человек. Пост собрал более 300 лайков и комментариев.
«Когда-то десятивагонные составы сократили до шести. Вот и результат», — пишет пользователь в комментариях.
Многие в обсуждениях пишут о том, что при такой давке не соблюдаются антиковидные меры. Кто-то советует приобрести машину.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РЖД планирует ввести единые стандарты питания во всех поездах. Новая концепция питания, которую ОАО «РЖД» собирается ввести в поездах, предполагает собой изменение технологии приготовления и хранения еды.