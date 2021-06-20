В Сербии около оружейной фабрики загорелся лес

Лес загорелся накануне возле фабрики оружия в Сербии. Это произошло недалеко от города Чачак, где произошел уже второй за месяц пожар и взрывы.
Об этом сообщает РИА «Новости». Так на оборонном предприятии «Слобода» был мощный взрыв. Затем — несколько взрывов поменьше. Потом над фабрикой появилось облако дыма. При взрыве незначительные травмы получили трое рабочих, их отвезли в больницу.
Местных жителей эвакуировали на городской стадион. Накануне мэр Милун Тодорович сообщил в соцсетях, что огонь потушили.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент РФ Владимир Путин и его коллега из Сербии Александр Вучич запустили производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в республике. Первой фазой производства антиковидного препарата стала расфасовка. Ее запустили в белградском институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак».