В Сербии около оружейной фабрики загорелся лес

Лес загорелся накануне возле фабрики оружия в Сербии. Это произошло недалеко от города Чачак, где произошел уже второй за месяц пожар и взрывы.

Об этом сообщает РИА «Новости». Так на оборонном предприятии «Слобода» был мощный взрыв. Затем — несколько взрывов поменьше. Потом над фабрикой появилось облако дыма. При взрыве незначительные травмы получили трое рабочих, их отвезли в больницу.

Местных жителей эвакуировали на городской стадион. Накануне мэр Милун Тодорович сообщил в соцсетях, что огонь потушили.