Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день при высокой температуре в офисе

Роспотребнадзор призвал уменьшить рабочий день в офисах из-за жаркой погоды.

Специалисты призвали уменьшить количество рабочих часов в офисах, если температура превышает 28,5 градуса, сообщает РИА Новости. На градус больше 0 на два часа, на два градуса больше — на четыре часа.

В Роспотребнадзоре сообщили, что на открытом воздухе при температуре 32,5 градуса и выше можно работать не больше 20 минут. Нужно обязательно сделать десятиминутный перерыв в прохладном помещении. При этом работники должны работать не более 4-5 часов и носить спецодежду.

Температура воздуха больше 32 градусов тепла считается опасной, поэтому все работы на открытом воздухе стоит перенести на утро или вечер. Чтобы защитить организм от обезвоживания, рекомендуется пить много воды.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Ленинградской области с жары до +34 градусов, при этом не обойдется без осадков.