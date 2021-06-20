В понедельник в Ленобласть придут грозы и жара

Рабочая неделя начнется в Ленинградской области с жары до +34 градусов, при этом не обойдется без осадков.

В ночь на понедельник, 21 июня, погода в 47-м регионе будет переменно облачной и без осадков. Температура останется в пределах +15…+20 градусов.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в дневное время местами пройдут кратковременные дожди. Столбик термометра поднимется до +34 градусов.

Юго-западный и южный ветер подует со скоростью до 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Петербурге 21 июня ожидает ухудшение погоды. Завтра продут дожди, грозы и потеплеет до +34 градусов.