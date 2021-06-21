На станции «Лиговский проспект» на пути упал пассажир: его увезли на скорой

Утром в понедельник в Петербурге ограничили движение на участке оранжевой ветки метрополитена из-за падения пассажира на рельсы на станции «Лиговский проспект».

По данным метрополитена, в 8:38 вследствие несчастного случая мужчина оказался на путях. Как выяснилось, петербуржец остался жив — машинист успел вовремя остановиться и наезда не произошло. Тем не менее, к месту происшествия вызвали скорую: пострадавшего увезли в больницу на машине реанимации. О текущем состоянии пассажира информации пока нет.

После инцидента на несколько минут движение поездов между станциями «Площадь Александра Невского-2» и «Спасская» было полностью остановлено. Сейчас, однако, работа четвертой линии метро осуществляется в полном объеме и составы курсируют между станциями по штатному расписанию.

Напомним, что на «Лиговском проспекте» в конце мая на путях оказался 16-летний студент техникума железнодорожного транспорта — юноша приехал в Петербург на учебу из Мурманской области. В тот раз поезда остановили на 20 минут, пассажир пострадал гораздо серьезнее. Наезда избежать не удалось но парень остался жив.

Пострадавшего увезли в больницу имени Раухфуса с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и печени, переломом костей таза и множеством других травм. Его поместили в реанимационное отделение и даже подключили в ИВЛ. Кроме того, правоохранители возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ. О нынешнем состоянии ребенка и ходе расследования информации, правда, пока нет.

Стоит добавить, что, оказавшись на путях, не стоит пытаться выбраться самостоятельно: у края платформы проходит контактный рельс под большим напряжением, соприкосновение с которым может стоить вам жизни. Необходимо привлечь внимание сотрудников подземки и других пассажиров, а в случае приближения поезда лечь лицом вниз в лоток между ходовыми рельсами, где напряжение не подается, головой к поезду.

Если времени достаточно и состояние позволяет передвигаться, нужно, не касаясь края платформы, быстро добраться до её начала, где установлена черно-белая рейка — за ней вы будете в безопасности.