Петербург чистят и моют 940 человек и более 500 единиц техники

За прошлую неделю в городе собрались 1,36 тысяч кубометров мусора.

В Санкт-Петербурге сегодня, 21 июня, продолжает уборка города. Город чистят и моют 506 единиц техники и 940 работников ручного труда. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно также, что почти тысяча специалистов занимаются уборкой территорий зеленых насаждений – они приводят в порядок дорожки, собирают мусор, ухаживают за газонами и растениями.

За неделю было собрано 1,36 тысяч кубометров мусора и 1,7 тысяч тонн смёта. В связи с жаркой погодой приходится обильно поливать проезжую часть и тротуары.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Колпинский район лидирует по количеству нарушений при уборке дворов в Петербурге.