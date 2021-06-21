Петербург чистят и моют 940 человек и более 500 единиц техники

Петербург чистят и моют 940 человек и более 500 единиц техники
В среднем ежедневно уборкой улиц занимаются 500 единиц техники. Фото: администрация Петербурга

За прошлую неделю в городе собрались 1,36 тысяч кубометров мусора.

В Санкт-Петербурге сегодня, 21 июня, продолжает уборка города. Город чистят и моют 506 единиц техники и 940 работников ручного труда. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно также, что почти тысяча специалистов занимаются уборкой территорий зеленых насаждений – они приводят в порядок дорожки, собирают мусор, ухаживают за газонами и растениями.

За неделю было собрано 1,36 тысяч кубометров мусора и 1,7 тысяч тонн смёта. В связи с жаркой погодой приходится обильно поливать проезжую часть и тротуары.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Колпинский район лидирует по количеству нарушений при уборке дворов в Петербурге.

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