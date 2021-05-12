Колпинский район лидирует по количеству нарушений при уборке дворов в Петербурге

В основном нарушения связаны с несвоевременной уборкой контейнерных площадок и вывозом мусора. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В основном нарушения связаны с несвоевременной уборкой контейнерных площадок и вывозом мусора. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Государственная жилищная инспекция Петербурга за прошлую неделю проверила качество уборки по 133 адресах жилых зданий.

Как сообщили в пресс-службе инспекции, с 3 по 9 мая инспекторы проверяли качество содержания придомовых территорий, контейнерных площадок и мест общего пользования в многоквартирных домах.

Нарушения выявили по 36 адресам, что составляет 27% от общего количество проверенных адресов.

Лучшими районами по организации уборочных работ стали Выборгский, Адмиралтейский и Петроградский районы. Больше всего нарушений нашли в Колпинском, Невском, Красногвардейском и Курортном районах.

В основном нарушения связаны с несвоевременной уборкой контейнерных площадок и вывозом мусора. Результаты проверки направлены в администрации районов для устранения нарушений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в майские праздники с улиц Петербурга собрали 1300 кубометров мусора.