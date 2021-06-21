Жители переулка Пирогова пожаловались на включенное отопление

Жители переулка Пирогова пожаловались на включенное отопление
Батареи внезапно потеплели. Фото: pixabay.com

Во время аномальной жары вдруг потеплели батареи.

Жители Санкт-Петербурге пожаловались на включение отопления во время аномальной жары. Горожане негодуют в социальных сетях.

Известно, что батареи внезапно потеплели в домах в переулке Пирогова. Там с самого утра жарко не только из-за +30 за окном, но и из-за промывки труб горячей водой. Непонятно, как скоро все закончится, и горожане смогут выдохнуть.

Напоминаем, что подобные жалобы поступают уже не в первый раз, но из других районов города. Ни коммунальщики, ни сами петербуржцы не были готовы к таким высоким температурам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Кубинской среди жаркого лета включили отопление. Выяснилось, что батареи потеплели из-за их промывки кипятком.

новости СПб отопление переулок пирогова


 

Новости партнеров
Певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ
Певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий
В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В лесу на пути к воинской части в «Ниве» нашли мертвого мужчину
Олеся Новикова стала новой прима-балериной Мариинского театра
Путин поручил Шойгу оказать содействие в ликвидации последствий сильных ...
В болоте на Петергофском шоссе обнаружен гнилой труп
Сборная Россия сразится за путевку в плей-офф: что нужно знать о ...
Столкновение велосипеда и мотоцикла, наезд на велосипедиста, ДТП с трамваем ...
Финский залив покрылся мутным болотным цветом: виновата жара
Куйвашев отменил фестиваль Ural Music Night и закрыл фан-зону Евро-2020