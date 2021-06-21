Жители переулка Пирогова пожаловались на включенное отопление

Во время аномальной жары вдруг потеплели батареи.

Жители Санкт-Петербурге пожаловались на включение отопления во время аномальной жары. Горожане негодуют в социальных сетях.

Известно, что батареи внезапно потеплели в домах в переулке Пирогова. Там с самого утра жарко не только из-за +30 за окном, но и из-за промывки труб горячей водой. Непонятно, как скоро все закончится, и горожане смогут выдохнуть.

Напоминаем, что подобные жалобы поступают уже не в первый раз, но из других районов города. Ни коммунальщики, ни сами петербуржцы не были готовы к таким высоким температурам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Кубинской среди жаркого лета включили отопление. Выяснилось, что батареи потеплели из-за их промывки кипятком.