Куйвашев отменил фестиваль Ural Music Night и закрыл фан-зону Евро-2020

Куйвашев отменил фестиваль Ural Music Night и закрыл фан-зону Евро-2020
Губернатор Свердловской области Евгений сообщил о закрытии фан-зоны Евро-2020, которая была на «Екатеринбург Арене», и отмене большого музыкального фестиваля Ural Music Night. Фото: скрин Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил нескольких мероприятий в регионе из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Об этом он сообщил на в своём аккаунте в Instagram. Куйваев отменил выпускной в Екатеринбурге. Он попросил проследить за этим глав муниципалитетов и директоров школ. А родителей и детей отнестись с пониманием.

Куйвашев сообщил о закрытии фан-зоны Евро-2020, которая была на «Екатеринбург Арене», и отмене большого музыкального фестиваля Ural Music Night, который должен был состоятся в эту пятницу.

В своём посте губернатор Свердловской области отметил, что жители региона стали халатно относиться к мерам по борьбе с COVID-19. Так он считает, что они перестали заботиться о себе и своих близких.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о росте заболеваемости COVID-19 более чем в 60 регионах.

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Куйвашев отменил фестиваль Ural Music Night и закрыл фан-зону Евро-2020