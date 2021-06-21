В болоте на Петергофском шоссе обнаружен гнилой труп

В болоте на Петергофском шоссе обнаружен гнилой труп
Труп обнаружили в болоте. Фото: Росприроднадзор

В Петербурге в Красносельском районе города был обнаружен труп неизвестного мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 июня в 17:54 правоохранительным органам сообщили, что на Петергофском шоссе у дома 90 корпус 1 в болоте мужчина обнаружил труп.

Заявитель объяснил, что тело сильно пахнет, при этом, пол тела определить он не смог.

Когда наряд полиции прибыл, то установил, что в болотистом водоеме лесополосы в 150 метрах от дома, который указал очевидец, находится труп мужчины. Тело подверглось сильным гнилостным изменениям.

Кроме этого, документов, удостоверяющих личность погибшего не обнаружено.

Труп мужчины извлекли из болота.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на Туристской под окнами многоэтажки обнаружили труп.

красносельский район новости СПб труп


 

Новости партнеров
Певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ
Певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий
В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В болоте на Петергофском шоссе обнаружен гнилой труп
Сборная Россия сразится за путевку в плей-офф: что нужно знать о ...
Столкновение велосипеда и мотоцикла, наезд на велосипедиста, ДТП с трамваем ...
Финский залив покрылся мутным болотным цветом: виновата жара
Куйвашев отменил фестиваль Ural Music Night и закрыл фан-зону Евро-2020
Вместе с аномальной жарой в Ленобласти объявили штормовое предупреждение
На Октябрьской набережной из воды выловили бездыханное тело женщины
Аквапарк «Питерлэнд» обошел коронавирусные ограничения и работает в новом формате