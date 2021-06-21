В болоте на Петергофском шоссе обнаружен гнилой труп

В Петербурге в Красносельском районе города был обнаружен труп неизвестного мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 июня в 17:54 правоохранительным органам сообщили, что на Петергофском шоссе у дома 90 корпус 1 в болоте мужчина обнаружил труп.

Заявитель объяснил, что тело сильно пахнет, при этом, пол тела определить он не смог.

Когда наряд полиции прибыл, то установил, что в болотистом водоеме лесополосы в 150 метрах от дома, который указал очевидец, находится труп мужчины. Тело подверглось сильным гнилостным изменениям.

Кроме этого, документов, удостоверяющих личность погибшего не обнаружено.

Труп мужчины извлекли из болота.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на Туристской под окнами многоэтажки обнаружили труп.