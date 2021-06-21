Олеся Новикова стала новой прима-балериной Мариинского театра

В последний раз этот статус в театре давали шесть лет назад.

В Санкт-Петербурге Олеся Новикова стала прима-балериной Мариинского театра. Молодая танцовщица смогла подняться на высшую ступень балетной труппы. Об этом сообщается на сайте Мариинского театра.

Новость стала известно после окончания балета «Раймонда», в котором Новикова исполнила главную партию. В последний раз этот статус давался в театре шесть лет назад. Известно, что балерина является выпускницей Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой, после чего попала в труппу Мариинского театра.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новая Камерная сцена Мариинского театра получила название в честь Сергея Рахманинова.