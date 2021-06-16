Новая Камерная сцена Мариинского театра получила название в честь Сергея Рахманинова

С новым камерным залом Мариинский сможет проводить по 10 выступлений в день. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

С новым камерным залом Мариинский сможет проводить по 10 выступлений в день. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Накануне в Мариинском театре состоялось торжественно открыли новый камерный зал, который назвали в честь композитора Сергея Рахманинова.

Зал расположен в Южном корпусе Концертного зала театра и рассчитан на 200 человек, сообщает ТАСС. Его спроектировал японский инженер Тойота. Он и работал над большим концертным залом театра. С новым камерным залом Мариинский сможет проводить по 10 выступлений в день.

Так этот зал планировали ещё 12 лет назад. Театру пришлось создавать его заново после пожара в декорационных мастерских. тогда выгорело всё.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что топонимическая комиссия Северной столицы одобрила присвоение Санкт-Петербургскому государственному музыкально-драматическому театру «Буфф» имени его основоположника – народного артиста России Исаака Штокбанта. Заседание комиссии, на котором всё утвердили, прошло накануне