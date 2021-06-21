Минздрав рекомендовал ревакцинацию раз в полгода при росте COVID-заболеваемости

Минздрав дал рекомендации по ревакцинации от COVID-19. Так в период подъема заболеваемости это нужно делать раз в полгода или год.

Об этом сообщает «Интерфакс». Ревакцинацию раз в год рассматривать ещё рано. Если ситуация с COVID-19 улучшится, то можно перейти на систему раз в год. На данный момент лучше придерживаться схемы раз в шесть месяцев. Индийский штамм более заразен, однако количество антител после прививки дают большой шанс сохранить здоровье.

В связи с появлением Дельта-штамма в России разрабатывают новые виды вакцины, которые также будут защищать граждан от вируса. Сейчас в России необходимо привить 60% населения. Минздрав напоминает, что лучший способ не заразиться COVID-19 — сделать прививку.